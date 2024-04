Det skriver overlege Robert Hammer i forbindelse med annonseringen av tilbudet som nå kommer til sykehuset på Gravdal.

I en pressemelding forklarer Hammer at screening for tykk- og endetarmskreft er et nytt nasjonalt screeningtilbud som gradvis har blitt implementert i landet siden 2022.

Tilbudet utvides

Nord Norge er en del av pulje 5 som startet våren 2023. I Helse Nord ble det først opprettet screeningsentre i de største byene i hvert helseforetak, altså i Hammerfest, Tromsø, Bodø og Mo i Rana.

Tilbudet utvides nå til flere sentre som oppfyller kvalitetskravene til kreftregisteret. Blant disse er Harstad, Sandesjøen og Lofoten.

— For befolkningen i Lofoten medfører dette først og fremst at de slipper reiseveien til Bodø. Pasienter fra Vesterålen vil også bli sendt til oss for screening koloskopi, skriver Hammer.

Viktig å oppdage sykdommen tidlig

Tykk- og endetarmskreft er en av de vanligste kreftformene i Norge.

I 2022 fikk 4745 personer denne diagnosen, og samme år døde 1591 av denne kreftformen. 5 års overlevelse er ca. 70%.

Prognosen er bedre dersom den oppdages tidlig og den kan også forebygges med å behandle/fjerne forstadier til kreft (polypper).

Menn og kvinner i alderen 55 til 65 år er aktuelle for screeningen. Oppstartskullet er 1967-kullet, altså de som ble 55 år i 2022.

Noen i Lofoten har allerede deltatt i screeningen, men da med NLSH Bodø som screeningsenter, forteller Hammer.

Håper aktuelle innbyggere vil delta

En screening foregår slik at aktuelle kandidater motta et informasjonsbrev i posten. Man får da nærmere informasjon om screeningen, inkludert hvordan man eventuelt kan avstå fra å være med.

Om man velger å være med, så vil man to uker senere motta prøvetakingsutstyr for å teste avføringen for skjult blod. Prøven sendes til Ahus for nærmere analyse.

Dersom prøven er positiv, så vil man motta innkalling til koloskopi innen rundt fire ukers tid. Denne koloskopien vil da gjennomføres ved NLSH Lofoten av kvalifiserte fagfolk.

Dersom testen er negativ vil man motta ny test videre annen hvert år frem til man fyller 65 år.

De tilsatte ved sykehuset er stolte av å kunne gi dette tilbudet ved NLSH Lofoten, skriver Hammer.

— Vi anser dette som et kvalitetsstempel for våre lille gastrolab. Vi håper selvsagt på stor deltakelse fra aktuelle pasienter. Vel møtt!