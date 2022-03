Det hele starter fredag, med den såkalte Lofotcupen. Selve VM i Skreifiske blir avviklet lørdag, og det er dette arrangementet VOL streamer direkte fra. Direkteoverføringen er et samarbeid mellom VM i Skreifiske, Våganavisa og Vesterålen Online.

– VM i Skreifiske har ofte blitt forbundet med fest og fyll. Men det ønsker vi å endre på. Gjennom bruk av levende bilder, er vår intensjon å fange essensen i arrangementets kjerne, nemlig fiskekonkurransen og båt- og folkelivet for øvrig. Omgitt av Lofot-havet, høye fjell og rå natur, bør dette bli spektakulært å følge direkte, sier ansvarlig redaktør i Vesterålen Online, Vidar Eliassen.

Minutt for minutt

Ifølge Eliassen streames det direkte fra tre ulike kameraer. Ett vil være ombord i en av fiskebåtene. Et annet sender fra en drone som følger båtene som er ute, og i tillegg sørger et takkamera inne i selve VM-kafeen for levende bilder, inkludert innveiningen som finner sted ut på dagen.

– De ulike streamene blir mikset sammen i et livestudio, som blir krydret med noen intervjuer inn i mellom. Samtidig blir det mulig å følge med på streamene fra fiskebåten og dronen hver for seg, for de som ønsker det. Dette blir på mange måter VM i skreifiske «minutt for minutt», sier Eliassen.

Storskjerm

Alexander Jansen er koordinator for VM i skreifiske. Han understreker at den nevnte livestreamingen utgjør den største forskjellen på mesterskapet i år sammenlignet med tidligere.

– Livestreamen kommer rett inn på storskjerm i fiskemottaket og i VM-kafeen. Da kan folk sitte varmt og godt, samtidig som de ser hva som skjer på havet, sier han.

Mye arbeid

Ifølge Jansen er det å streame fra arrangementet en stor begivenhet som han håper kan gi mesterskapet en ny dimensjon.

– Det har vært streamet fra VM i Skreifiske før, men på et mindre nivå. Det er første gang det er lagt så mye arbeid og engasjement i det som nå. Det ser vi veldig frem til å se resultatene av, slår Alexsander Jansen fast.

Direkteoverføringene fra VM i Skreifiske kan du følge på både VOL og Våganavisa fra lørdag morgen kl. 09.00.