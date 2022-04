– Endelig er våren her og vi setter i gang årets sesong. Vi vil arrangere utstilling i tre klasser, egen BMW-klasse, veteranbil og people’s choice, altså publikumsfavoritten, innleder klubben arrangementet på sin Facebook-side.

De lover burning på den asfalterte delen av banen, hvor nytt for i år er krav om at bilen er registrert. Klubben lokker videre med åpen kiosk, og om været er i godlune, fyrer de opp grillen.

NMK Vesterålen vil igjen minne på at svinkjøring til og fra banen og i nærområdet blir slått hardt ned på.

– Vi snakker politianmeldelse og mulig bortvisning fra området. Om vi ønsker å beholde og utvikle motorsportmiljøet her, må vi ta hensyn til naboer og bebyggelse og vi setter trafikksikkerheten høyt. Vi ønsker ikke å miste privilegiet vi har med dette området for vår alles interesse, fastslår klubben krast, og minner på at dette er et rusfritt arrangement.

– Vi gleder oss til å endelig møte dere igjen, avslutter NMK Vesterålen invitasjonen til bilmoro på Klo.