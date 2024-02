Vegtrafikksentralen varsler om berging av et kjøretøy på E10 ved Fiskfjorden.

- Vi har akkurat fått beskjed om at bilberger er fremme om ikke så lenge. Det er et vogntog som de må berge, og det er mulig at ett kjørefelt er påvirket, opplyser Fredrik Nyland ved Vegtrafikksentralen til VOL.

Beregnet sluttid er satt til 15:38.