Nettavisen har laga ei sammenstilling av ferske tall fra Huseierne, en landsomfattende forbrukerorganisasjon for alle boligeiere, som viser hvor dyrt det er å bo i de ulike kommunene i landet, og hvor mye dyrere det blir til neste år.

Trenden er tydelig. Bokostnadene øker kraftig over alt, men i forhold til mange andre steder er Vesterålen en ganske billig region å bo i.

Andøy er den billigste kommunen med 126.922 kroner i gjennomsnittlige bokostnader. Deretter følger Bø, Øksnes og Hadsel.

Sortland er den dyreste kommunen. Prognosen for bokostnader her er 148.886 kroner i 2024. Så sent som i 2022 var bokostnadene 113.307, og de øker kraftig over alt.

Bokostnadene i Vesterålen er likevel ingenting sammenlignet med enkelte andre steder i landet. I Oslo er estimeres det at bokostnadene passerer 300.000 kroner i 2023. I fylket kommer Bodø verst ut med bokostnader på 199.458 kroner.