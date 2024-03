Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sier praksisen er et klart lovbrudd og bøtelegger seks aktører for ulovlig bruk av nummertjenesten og overfakturering av mobilkunder.

Mobilselskapene er ansvarlig for at kunder faktureres riktig, og regelverket slår fast at anrop til 5-sifrede nummer ikke skal koste mer enn anrop til et vanlig mobilnummer.