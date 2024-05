Tirsdag 28. mai vil gjenget bak den store happeningen i Hadsel i sommer, The Arctic Run, holde møter både på Andenes og på Myre. De frammøtte vil da få informasjon rundt det store arrangementet, og man vil se på mulige samarbeid og videreutvikling av maraton-løpet.

Leder for ØNF, Frank-Robert Skogli, sier Øksnes kommune er en framoverlent kommune med god historikk for nettopp samarbeid.

– The Arctic Run har allerede over 900 påmeldte, og er et opplegg som går over flere år hvor 2024 er startåret. Det er viktig å tenke på at det er folkene bak suksessen Arctic Race som står bak dette. Jeg tenker dette er et unikt opplegg, og nå gjelder det å stå sammen i hele regionen, påpeker han.

Andre måter for samarbeid

Skogli mener det er mye å hente ikke bare for Hadsel som vertskommune, men for alle kommunene i regionen.

På næringslivsfrokost i Andøy og næringslivslunsj senere samme dag på Myre, håper han at mange fra næringslivet ser verdien av å delta.

– Samarbeid i regionen og på tvers av kommunegrensene, er et viktig aspekt rundt dette. Det er allerede tegnet et kart over Vesterålen med mulige overnattingssteder. Selve maratonen er et helt konkret aspekt i arrangementet, men håpet er at det dukker opp andre muligheter for samarbeidsmåter- og former under møtene i Andøy og Øksnes, reflekterer han.

Nøkkelen til suksess

ØNF-lederen trur at om man ser til andre, store arrangementer, både i inn- og utland-, så har nettopp samarbeid vært nøkkelen til suksess.

– Vi er sikkert gode på samarbeid, men kan bli enda bedre. Oppfordringen er derfor å melde deg eller din bedrift til disse møtene for i fellesskap å diskutere hvordan man best mulig kan komme ut av et slikt gigantisk arrangement som The Arctic Run faktisk er, oppfordrer han.

På møtene vil både næringsliv, kommunene og eksterne foredragsholdere være til stede.