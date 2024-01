– Vestall AS og Noranett Andøy har startet opp planleggingen av en ny regionalnettforbindelse mellom Hadsel, Bø, Øksens, Sortland og Andøy kommune, skriver de to selskapene i en informasjonsmelding.

Det vises til at det eksisterende nettet i stor grad er fra 1960-tallet og har en kapasitet på 60 kV (kilovolt).

– Vestall og Noranett Andøy planlegger utbygging av et nytt regionalt distribusjonsnett med 132 kV spenningsnivå, noe som vil gi økt overføringskapasitet og forsyningssikkerhet i regionen, heter det i meldingen.

Selskapene skriver videre at man planlegger å søke konsesjon og at man har engasjert Norcounsult Norge AS til å utarbeide dokumentene.

Informasjonen er sendt ut til alle kommunene i regionen, statsforvalteren i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Kanstadfjord vestre Hinnøy reinbeitedistrikt.

De to selskapene foreslår et felles nettmøte 25. januar for å informere om prosjektet.