Jesper Orlando Lie Aspelund har signert kontrakt med Sortland IL. Det skriver idrettslaget selv på sin nettside 23. desember.

Nittenåringen går over fra Harstad IL etter et treningsopphold i Rana Fotballklubb. I sesongen 2024 skal han kle seg i hvitt og svart.

- Det som skjer i Sortland IL er et svært spennende prosjekt å ta del i, med to dyktige trenere i Frank og Steinar som jeg kjenner godt til, ser jeg virkelig frem til å komme i gang, sier Aspelund.

Både daglig leder av Sortland IL, Marius Johansen, og trener Frank Aspelund er godt fornøyd med den nylige signeringen og tror at han vil passe godt inn i spillerstallen.

- Vi er veldig fornøyd med å få denne overgangen i boks. Vi har også forventninger om at han vil heve nivået og at han blir en viktig spiller for oss i kommende sesong, sier daglig leder Johansen.

- Jesper er en spiller jeg kjenner godt til og har trent med i mange år på bakgrunn av at det er min sønn. Jesper vil gå foran med sin dedikasjon til spillet og ønske om ta ytterligere steg, sier treneren.