Gjennom «alle år» har fiskemottakene sluppet inn barn og unge for å delta i arbeidet med å skjære tunger. Dette har også vært dratt fram som kanskje den viktigste kanalen for rekruttering til fiskeryrket.

I desember i fjor skrev VOL at Myre Fiskemottak i utgangspunktet var positiv til å slippe til ungdommen med kniv over torskehodene.

– Under forutsetning av vi får aksept fra lokalt helsevesen, kommer vi til å gjennomføre tungeskjæring på vanlig måte, lød Ted Robin Endresens korte opplysning.

Mye villsmitte

Nå opplyser selskapet på sin Facebook-side at de dessverre har besluttet å ikke gjennomføre organisert torsketunge-skjæring for barn og ungdom på Myre Fiskemottak i år.

– Begrunnelsen er at det er så mye villsmitte i skoler og barnehager for tiden og vi jobber veldig hardt for å begrense smitte blant våre ansatte. Dette er en kjedelig avgjørelse som satt langt inne å ta. Tungeskjæring er viktig for rekrutteringen, og ikke minst en ressurs for Myre Fiskemottak, da tunger er en ettertraktet vare, påpeker selskapet.

Allerede i desember i fjor annonserte Vesterålen Havbruk Produksjonslag at de ikke ville åpne dørene for barn og ungdommer. Også de viste til stor smitte spesielt blant barn og unge, og at det er ungdommen som normalt skjærer tunger på bruket. De ville likevel gjøre nye vurderinger utover i sesongen.