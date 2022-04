Fredag 22. april tok Havila Kystruten over sitt andre skip, Havila Castor, på Tersan-verftet i Tyrkia. Havila Castor starter å seile kystruten Bergen – Kirkenes tirsdag 10. mai.

Styreleder og hovedaksjonær Per Sævik var med på den offisielle overtakelsen på verftet i Tyrkia. - Det er alltid ekstra spesielt å være med på overtakelse av nye skip. Hun er et flott skue som vi ser frem til å se langs norskekysten, sier Sævik i en pressemelding. Administrerende direktør Bent Martini i Havila Kystruten forteller om stor glede etter noen utfordrende påskedager med avlyst rundtur for søsterskipet Havila Capella.

- Dette er en stor dag for rederiet, og nå er vi klare for å få Havila Castor hjem til Norge slik at hun blir satt i trafikk tirsdag 10. mai, sier Martini.

Mehmet Gazioğlu, administrerende direktør hos Tersan-verftet, har også sett frem til denne dagen.

- Ved Tersan skipsverft er vi så stolte over å levere det andre skipet til Havila Kystruten, Havila Castor. Dette representerer vår pålitelighet, kvalitet og løsningsorienterte tilnærming. Mens flaggskipet Havila Capella, som er tildelt «Next Generation Ship Award», bærer Tersan skipsverfts navn langs den norske kysten, vil Havila Castor snart følge henne for å dele denne stoltheten, sier Gazioğlu.

- Det er også en stor glede for Tersan å dele vår verdifulle partner Havila Kystruten sin begeistring over å gi passasjerene som reiser på den historiske ruten mellom Bergen og Kirkenes topp kvalitetsservice. Takket være Havila Kystrutens tillit til Tersan vil vi jobbe hardt for å fortsette med byggingen av de to neste skipene, Havila Polaris og Havila Pollux.

Har hentet erfaring

Havila Castor er identisk med sitt søsterskip, Havila Capella, som rederiet tok over i november 2021. Dermed har man hentet noen erfaringer som blir nyttige for veien videre.

- Skipet vi tar over i dag er mye nærmere driftsklar for kystruten Bergen – Kirkenes enn Havila Capella var. Skipet skal til Bergen for klargjøring til rutestart, og selv om tiden er knapp skal vi være klare til første seilas, sier Martini.

- Samtidig er erfaringen fra overtakelsen av Havila Capella nyttig for oss, og flere av de ansatte som skal om bord på Havila Castor har brukt de siste månedene om bord Havila Capella for å bli kjent med skipet. Det blir hektiske dager for mange, men de har med seg god læring inn mot rutestart.