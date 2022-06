To av de fem lærlingene som skal jobbe som lærling for NRK er fra Vesterålen.

NRK i region Nord har ansatt fem lærlinger som starter opp høsten 2022.

Kaia Marie Ra Moltzau og Amund-Tobias Rydland fra Vesterålen får sitt virke i Program riks i Tromsø, mens de tre andre skal jobbe i nyhetsavdelingene i Bodø, Tromsø og Alta.

Disse fem starter som lærlinger i NRK i Nord-Norge til høsten: Vis mer ↓ Kaia Marie Ra Moltzau (17) fra Vesterålen. Læreplass i riksavdelingen i Tromsø.

Amund-Tobias Rydland (18) fra Vesterålen. Læreplass i riksavdelingen i Tromsø.

Johan Isak Niska (19) fra Vadsø. Læreplass i nyhetsavdelingen i Alta.

Daniel Hong Hansen (18) fra Bodø. Læreplass i nyhetsavdelingen i Bodø.

Mathias Sommerseth Kjellmo (18) fra Tromsø. Læreplass i nyhetsavdelingen i Tromsø.

Det er første gang at NRK tar inn lærlinger i tradisjonelle nyhetsredaksjoner. Ansettelsene skjer som følge av et prøveprosjekt for å teste ut lærlinger som et nytt rekrutteringstiltak i NRK.

– Vi ser at arbeidsmarkedet blir stadig vanskeligere, og vi har behov for å tenke bredere rundt rekruttering av ny kompetanse. Lærlinger fra mediefag tilfører oss en spennende teknisk kompetanse og samtidig innsikt og kilder i saker som unge er opptatt av i dag, sier regionredaktør Nina Einem i en pressemelding.

Amund-Tobias Rydland fra Andøy har fått læreplass i riksavdelingen i Tromsø. Foto: Innsendt

De fem nytilsatte lærlingene rekrutteres fra det nye VGS-tilbudet «Informasjonsteknologi og Medieproduksjon», som har erstattet den klassiske Medier og kommunikasjonsutdanningen.

Ifølge Einem var det god interesse for de utlyste lærlingestillingene i NRK med rundt 25 søkere totalt.

– Vi er glade for at man har lagt om til ei mer fagrettet medieutdanning. Det betyr forhåpentligvis at det vil bli lettere å rekruttere direkte fra mediefag på videregående skole til vår bransje i fremtiden, påpeker Einem.

NRK-lærlingene skriver kontrakt for to år, og vil få muligheten til å ta fagbrev våren 2024.