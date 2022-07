Deler av Indre Eidsfjord har fått fiber de siste årene, men mange har etterspurt raskere internett.

Det skriver Vesterålskraft i en pressemelding.

– Vi er nå i planleggingsfasen for utbygging av FTB-5G, altså fast trådløst bredbånd. Dette er særlig aktuelt i områder som tidligere har vært for kostbare for fiber. Her kan 5G gi et godt tilbud til innbyggerne, sier daglig leder Ronny Amundsen.

Tidligere har det vært både tilskuddrunder og kommersielle planer i området, uten at disse har ført til noe så langt.

– Godt alternativ

Nå blir det altså mest sannsynlig ikke fiber i Indre Eidsfjord. Amundsen understreker at 5G er et godt alternativ til fiber.

– Det kan på mange måter sammenlignes med internett via 4G, men med betydelig høyere kapasitet, og over 5G kan vi levere både internett og TV, sier han, og legger til:

– For kundene vil det oppleves på samme måte som tradisjonelt bredbånd, med meget god hastighet og båndbredde.

At Vesterålskraft vurderer 5G som et alternativ til kostbar fiberutbygging, henger sammen med flere ting. Altibox kjøpte i fjor egne frekvenser på 5G- nettet, og mobilselskapet Ice bygger fullverdig 5G-nett. Vesterålskraft samarbeider med disse selskapene.

– Dermed kan vi sammen med partnerne tilby fast internett via 5G til områder som er veldig kostbare å bygge ut med fiber, sier Amundsen.

– I planleggingsfasen

At det blir fast internett vil si at det blir omtrent det samme som å ha tradisjonelt bredbånd, ikke mobildata med kvoter som man kjenner fra mobilabonnementer.

Amundsen kan ikke love nøyaktig når 5G blir utbygd i Indre Eidsfjord, men sier at prosjektet nå er i planleggingsfasen.

Vesterålskraft skal ha levert en lignende tilbakemelding til fylkeskommunen for deler av Steinlandsfjorden i Øksnes, noe som vil si at det også her kan bli fast trådløst bredbånd via 5G etterhvert.