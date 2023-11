Krumkakene har kjempet seg tilbake til toppen på listen over favorittkakene til folket.

Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Opinion, på vegne av MatPrat og Opplysningskontoret for brød og korn.

Krumkaker er den eldste julekaken vi kjenner til, og er en kake som er populær i hele landet. Krumkakene lå som nummer 3 i 2021, nummer 2 i fjor og er på toppen i år.

– På årets liste er det bare krumkaker, pepperkaker (sirupsnipper) og smultringer som tradisjonelt har vært regnet blant de sju slagene til jul. Kransekake har riktignok lange tradisjoner som festkake på norske kakebord. Brune pinner og Sarah Bernhardt har kommet inn på listen de senere årene, og havreflarn for første gang i år. Noe av årsaken kan være at de enklere å lage og at de blir spist opp, forteller Torunn Nordbø, daglig leder i Opplysningskontoret for brød og korn i pressemeldningen.

Her er folkets sju julekakefavoritter:

Krumkaker 13 % Kransekake 11 % Brune pinner 9 % Pepperkaker 9 % Sarah Bernhardt 7 % Smultringer 7 % Havreflarn 5 %