- Vi legger ikke ned DPS, som noen mener, men vi tar ned døgnplassene for å gi et tilbud raskere til dem som trenger plasser. Vi ser også behov for å gjøre miljøene større for å gjøre det mindre sårbart. Innenfor psykisk helse og rus er det ikke sånn at en psykiater har hele registeret av å møte alle pasientbehovet, så et bredt tilbud vil være et poeng, sier Lind i sin presentasjon av utfordringer og forslag til løsninger, som ligger i høringsforslaget «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord».