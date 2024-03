Klokkestillingen er blitt et mindre ritual i takt med at flere av klokkene våre er blitt koblet til internett.

Og for deg som sliter med å huske hvilken vei man skal stille klokka finnes det flere huskeregler. Én er at man stiller klokken mot sommeren, altså fram om våren og tilbake på høsten. En annen er at man lengter fram til sommeren om våren og tilbake til sommeren om høsten. En tredje og mer konkret regel er at hagemøblene settes fram før sommeren og tilbake når sommeren er over.