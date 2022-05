Skipet Havila Capella har i lengre tid ligget fast i Bergen, på grunn av EU-sanksjoner mot russiske selskaper.

Selskapet Havila Kystruten, som altså skal gå kystruta langs norskekysten i konkurranse med Hurtigruten, har ikke fått lov til å sette Capella i sving, siden skipet er finansiert av russiske långivere.

Nå må de avlyse turen som etter planen skulle gå fra Bergen 15. mai, opplyser Havila i en pressemelding på egne nettsider.

– Dette er naturlig nok svært skuffende, og gjør at vi fortsatt har en uavklart situasjon for Havila Capella. På bakgrunn av dette har vi ingen andre valg enn å kansellere Havila Capellas neste rundtur langs norskekysten, som skulle startet i Bergen 15. mai, sier administrerende direktør Bent Martini i pressemeldingen.

Fikk disp – hjalp ikke

I april bestemte Utenriksdepartementet seg for å gi Havila dispensasjon fra sanksjonsreglementet i seks måneder, slik at selskapet kunne drifte Havila Capella.

Men det inkluderte ikke retten til å forsikre skipet.

«Mandag avslo Utenriksdepartementet rederiets søknad om å tegne forsikring med begrunnelse at det å kunne tegne forsikring i seg selv vil innebære at et formuesgode stilles til rådighet for den registrerte eier som er listeført som sanksjonert også i Norge», skriver Havila i pressemeldingen.

– Vi er veldig lei oss for situasjonen som har oppstått utenfor vår kontroll, og for konsekvensene dette betyr for kystbefolkningen, våre passasjerer, ansatte og leverandører sier Martini i pressemeldingen.

– Veldig krevende situasjon

Martini sier selskapet er uenig i departementets beslutning, men ikke kan gjøre mye annet enn å akseptere den.

Nå jobber selskapet videre for å få skipet tilbake i rute.

– Vi gir ikke opp, og skal bestrebe oss for å finne en mulig vei ut av en veldig krevende situasjon. Inntil vi har klarlagt handlingsrommet vi står ovenfor, er det vanskelig å gi noe mer informasjon på nåværende tidspunkt, sier Martini i pressemeldingen.

Søsterskipet til Havila Capella, Havila Castor, seiler som planlagt fra Bergen, tirsdag 10. mai, opplyser selskapet.

– Alle om bord på Havila Castor, våre egne ansatte og leverandører, samt besetningen fra Havila Capella som har bistått, har jobbet natt og dag for å klargjøre til morgendagens rutestart. Jeg er imponert over innsatsviljen, og er glad for at Havila Castor er i rute, avslutter Martini.