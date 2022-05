Etter suksessen med gratis påskeeggjakt, arrangerer Andøymuseet snart et nytt gratisarrangement – Andøymesterskap i tautrekking.

– Alt du trenger for å delta er et lag med maks 5 personer og en sunn dose konkurranseinstinkt. Her kan det vinnes både diplom, premier og selvfølgelig prestisjen av å bli Andøymestere i tautrekking, skriver museet i en pressemelding.

Konkurransen skjer på siste dag av «Vårslipp» på Andøymuseet 26.-28. mai. «Vårslipp» som er et gratis arrangement i samarbeid med Bondelaget, med aktiviteter som blant annet hoppeslott og minifarm.

I selve tautrekkingskonkurransen kan hver person stille på opptil to ulike lang, så lenge minst tre av medlemmene på lagene er forskjellige, informerer museet.

– Vi håper på mange lag og en god konkurranse, avslutter de.