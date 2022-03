Som E24 tidligere har omtalt, risikerer Havila Kystruten å rammes av vestlige sanksjoner mot Russland etter sistnevntes invasjon av Ukraina.

Årsaken er at Havila Kystruten har finansiert sitt byggeprogram i milliardklassen gjennom en leasingavtale med GTLK, som er heleid av den russiske stat.

I GTLKs styre sitter blant annet flere russiske regjeringstopper, samt president Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov.

Avtalen innebærer at GTLK eier skipene, og leier dem tilbake til Havila Kystruten til en avtalt pris de neste ti årene, før sistnevnte har opsjon på kjøp.

Havila Kystruten har vist til at GTLK foreløpig ikke er på noen sanksjonslister, og at rederiet dermed ikke er påvirket av situasjonen.

Nå har imidlertid selskapet anmodet og fått innvilget et møte med Nærings- og fiskeridepartementet knyttet til «Utfordringer ifb. finansiering av norske skip».

Det fremgår av den offentlige postjournalen einnsyn, der det også kommer frem at Eksportfinansiering Norge (Eksfin) har bidratt med informasjon i forkant av møtet.

Kollaps i obligasjonsmarkedet

GTLK er en av verdens største aktører innen leasing av fly, men de har også båter. Ved utgangen av 2020 ble porteføljen av 70 passasjerfly og 19 tankskip verdsatt til 4,5 milliarder dollar. På kundelisten står blant annet flyselskaper som Emirates, easyJet, SunExpress og Aeroflot.

Vestlige sanksjoner mot russisk-kontrollerte selskaper har allerede skapt betydelig turbulens for det Irland-baserte datterselskapet GTLK Europe, som har hentet tre milliarder euro fra investorer i det europeiske obligasjonsmarkedet.

Disse obligasjonene har kollapset fullstendig i verdi de siste ukene, og indikerer dermed at GTLK vil få problemer med å løfte finansering av fremtidige prosjekter.

Det er nettopp GTLK Europe som skal eie og lease ut de to siste skipene til Havila Kystruten.

– Foreløpig er vi ikke påvirket. Men vi er forberedt på at situasjonen kan endre seg, sa Havila Kystrutens hovedeier Per Sævik til E24 i forrige uke.

På det tidspunktet uttalte adm. direktør Bent Martini at selskapet var i «god dialog» med Samferdselsdepartementet, og oppdaterte dem jevnlig.

Havila Kystrutens aksjekurs er ned 13 prosent siden nyttår.

Milliardkontrakt med den norske stat

Havila Kystrutens fire skip, med en prislapp på over fire milliarder kroner, ble bestilt etter at Havila-konsernet i 2018 sikret en ti år lang kontrakt med staten om drift av fire av de 11 kystrutene mellom Bergen og Kirkenes.

For Havila Kystrutens del har kontrakten en total økonomisk ramme på nær 2,9 milliarder, og gir en månedlig inntekt på rundt 5,7 millioner kroner per skip i drift.

Samtidig betaler rederiet en månedlig leasingavgift på rundt 4,8 millioner kroner per skip til GTLK. Skip nummer to skal etter planen settes i drift i mai.

Samferdselsdepartementet bekreftet til E24 i forrige uke at det «har dialog med Havila Kystruten om Russland-Ukraina-konflikten og mulige konsekvenser for kystrutedriften».

«Hvordan sanksjonene av Russland vil påvirke finansieringen av skipene, må avklares nærmere», skrev Samferdselsdepartementet videre.

Havila Kystruten har hittil i år mottatt 17,1 millioner kroner fra staten under avtalen, mens det ble utbetalt et vederlag på 39,8 millioner for hele 2021.

Verken Havila Kystruten eller Nærings- og fiskeridepartementet har foreløpig besvart E24s spørsmål i saken.