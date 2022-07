Egga Utvikling har siden 2007 vært vertskap for fellesstanden “Arena Nordland” som Nordland Fylkeskommune har tatt initiativ til. Den har vært med å synliggjøre Nordland som en av landets fremste sjømatregioner med en solid lokalt forankret leverandørindustri til fiskerinæringen. Nå har Egga Utvikling igjen vunnet anbudene med å være vertskap fram til 2025, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Det har vært en urolig tid for verden med både pandemi, økte transportpriser, krig og matkrise. Det har derfor aldri vært viktigere å få vist frem bredden og kvaliteten blant aktørene enn nå. Spesielt for de mindre aktørene har “Arena Nordland” vært essensiell for å skape nettverk nasjonalt og internasjonalt, sier seniorrådgiver Ketil Olsen i Nordland Fylkeskommune.

Viktige møteplasser

Messer som Nor-Fishing, Aqua Nor og Seafood Expo Global er viktige møteplasser der aktører fra hele verdikjeden og hele verden møtes. Nordland er et av de viktigste og største sjømatfylkene i Norge. Naturgitte forhold, nærhet til havet og nærhet til viktige fiskeslag som torsk, sild og sei har gitt oss denne posisjonen. Kreative og dyktige utøvere både på land og sjø, har bidratt til at nettopp denne næringen stadig får større betydning for den norske økonomien og verdiskapingen. Egga Utvikling ble valgt på grunn av sin lange fartstid, de tette relasjonene og kjennskap til næringen og deres fokus på kvalitet og gjennomføring.

Fra Arena Nordlands stand på messe Foto: Egga Utvikling

– Egga leverte et godt løsningsforslag på hvordan bedrifter i Nordland kan presenteres for et nasjonalt og internasjonalt marked. Egga Utvikling har kvalitetssikret vertskapsrollen over tid, har høyt servicenivå med egen restaurant og vet hvordan arrangement på dette nivået bør gjennomføres for å oppnå gode resultater for bedriftene, sier Olsen om hvorfor Egga ble valgt.

Prosjektleder Stine Frivåg fra Egga Utvikling er stolt over å få beholde vertskapsrollen på vegne av Nordland Fylkeskommune og næringen.

– Det er en sann glede å få vise frem ei sjømatnæring man er stolt av, som er bærekraftig og som har stor betydning for sysselsetting og bosetting i hele fylket - hvor vekstpotensialet er betydelig. Vi har levert siden 2007, og det skal vi fortsette med i tida fremover.