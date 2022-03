Topp tre kvinner Topp tre menn Vannet plantene (80% kvinner, 20% menn) Hogget ved (14% kvinner, 86% menn) Bakt brød eller annet (77% kvinner, 23% menn) Vasket bil for hånd (20% kvinner, 80% menn) Satt på klesvask (77% kvinner, 23% menn) Fikset ting (27% kvinner, 73% menn)

Dette står å lese i en pressemelding.

Samboer.app lar medlemmene i et hjem loggføre det de gjør av husarbeid, og kårer en vinner hver dag, uke og måned. Appen har over 140 000 registrerte brukere, og det er tall fra appens to første måneder som danner grunnlaget for statistikken.

I følge tallene gjør kvinner 58% og menn 42% av husarbeidet.

Menn hogger ved, kvinner vanner planter

Tall fra appen viser også hvilke oppgaver som har den største forskjellen mellom kjønnene.

Hvis vi ser bort fra amming, som naturlig nok stort sett utføres av kvinner, er det vanning av planter og hogging av ved som er mest kjønnsdelt.

Vil bidra til likestilling

– Et av hovedmålene med appen er å bidra til en mer rettferdig arbeidsfordeling i hjemmet.

Det sier gründeren bak appen, Robin Havre.

- Dessverre viser tallene at det fremdeles er en vei å gå.

Sammen med resten av teamet jobber han nå med flere løsninger for å bidra til økt likestilling i hjemmet.

– Vi ønsker å gjøre det enkelt og gøy å fordele oppgaver i hjemmet rettferdig.

Tabell - kjønnsfordeling etter oppgave

Gjennomsnittlig fordeling per kjønn, basert på hva appens brukere har registrert av bidrag i hjemmet.

Fakta om samboerapp: