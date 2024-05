Det nye svømmeanlegget på Myre, med en prislapp på vel 140 millioner kroner, skal snart være klart til å tas i bruk.

Nylig ble det holdt et åpent møte i Øksnes for å se på muligheten for å etablere en svømmeklubb.

– Prosessen mot klubbene våre har vært riktig og fin, og jeg vil berømme Øksil, Morild og Alsvåg IL for vurderingene de gjorde på kort tid. Samtidig vil jeg fremsnakke vår frivillig-koordinator Kine Bolstad for den jobben hun har gjort i denne forbindelse, men også jobben hun gjør får å holde liv i gnisten når det gjelder frivillighet og dugnad.

Det opplyser Robin Lillejord, kommunalsjef samfunn og samskaping i Øksnes.

Superevner

Frivillighet og dugnadsarbeid har i alle år vært en av Øksnes sine superevner, men dette blir enda viktigere å få til i årene fremover, påpeker han.

Øksnes Frivilligsentral har fått hjelp fra Lillejord.

Dette har også vært en prosess som Øksnes Idrettsråd har vært en del av. Hovedmålet har vært å få i gang en prosess/debatt rundt etablering eller reetablering av svømmeklubb i Øksnes.

Folkehelse

– For oss dreier dette seg mye om folkehelse og et nytt tilbud for de som ikke i dag er aktiv i organisert idrett eller aktivitet. Samt at det vil være en klar fordel for bruken av det nye bassenget, at vi får etablert en svømmeklubb, fastslår han.

Aktørene har brukt de siste seks månedene på en prosess på dette, først mot kommunens etablerte klubber, men også mot frivillige i forhold til helst en ny klubb.

– Vi har i dag ikke kommet i mål med det. Men dette vil ikke påvirke åpning av Øksnesbadet. Og vi er ganske sikre på at debatten og behovet for en svømmeklubb vil komme naturlig etter oppstart, og når innbyggerne begynner å ta bassenget i bruk, understreker Lillejord.