Det er magasinet Godt som har gått gjennom de norske kandidatene til stjerne i den berømte dekkprodusentens guide over de beste restaurantene i verden. Matanmelder i Godt, som eies av VG, Mathias Steinbru, uttaler at Kvitnes gård så absolutt fortjener å bli innlemmet i guiden.

– De leverer en opplevelse ulikt alt annet på den lille gården i Vesterålen og må oppleves, sier han.

Tore Sevheim, som er atanmelder i Bergens Tidende, er også optimist på Kvitnes sine vegne.

– Jeg både tenker og har hørt mye bra om Kvitnes gård. Det ville ikke overraske meg om de fikk en stjerne, uttaler Sevheim til magasinet.

Utdelingen av stjerner til de norske restaurantene skal skje i Stavanger i neste uke.

Restaurantene som kommer med i Michelin-guiden rangeres med en, to eller tre stjerner. I Norge er det kun Maaemo i Oslo som har tre stjerner, mens Renaa i Stavanger har to. Kontrast, Omakase by Vladimir Pak, Statholdergaarden, Sabi Omakse (alle i Oslo), Bare (Bergen), Credo, FAGN og Speilsalen (Trondheim) har en stjerne. Det har også restauranten Under i Lindesnes.

Ekspertene i Godt spår at Re-naa i Stavanger kan bli Norges andre tre-stjerners restaurant i Michelin-guiden.

På Kvitnes gård sin Facebook-side skriver de at de er stolte og nærmest må klype seg i armen over å bli nevnt i samme artikkel som de andre Michelin-kandidatene.

– Vi jobber hver dag for å bli enda bedre, ikke for å få stjerner, men for at gjestene våre skal oppleve hvor godt Nord-Norge kan smake, skriver representanter for gården i facebookposten.