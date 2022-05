– Jeg er bare så glad! For musikklinja, og kulturen i Nordland – spesielt i Vesterålen.

Det sier lærer Hege Monica Eskedal til VOL, etter at det ble kjent at Nordland fylkeskommune gjør et unntak for musikklinja på Sortland, og likevel tar opp elever til musikklinja på Sortland videregående skole til høsten.

Det kom fram i ei pressemelding fra fylkeskommunen torsdag formiddag.

– Jeg har hylt så høyt at det er sprekker i skolebygget, sier en overlykkelig Eskedal på telefonen.

– Hadde dere trodd dette?

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Håpet har jo vært der hele tida, det har vi aldri gitt opp. Men jeg tror ikke jeg har skjønt hvor mange som har jobba for dette, mange flere enn det jeg har klart å holde oversikt over, sier hun.

– Jeg har hylt så høyt at det er sprekker i skolebygget, sier en overlykkelig musikklinjelærer Hege Monica Eskedal på telefon til VOL. Foto: Ove Aalo (Innsendt)

Stolt sortlandsværing

– Dette viser at det nytter å jobbe på og ha et politisk trykk i slike saker. Jeg er så stolt over å være sortlandsværing, når jeg ser et slikt engasjement, sier Beate Bø Nilsen (H) til VOL.

– Dette viser at det å vedta slike saker administrativt ikke er måten å gjøre ting på, sier Nilsen, og viser til at hun mener opprettelse og nedleggelse av linjer kan ikke være opp til administrasjonen i fylket, men må være en politisk sak.

Høyre var et av partiene som stemte imot da fylkestinget i fjor vedtok at administrasjonen i Nordland fylkeskommune skulle ta avgjørelsen, ut ifra hvor mange søkere de ulike linjene hadde.

– Det verste er at politikerne skylder på administrasjonen. Det er ikke administrasjonen sin feil, det er vedtake, sier Nilsen.

– Kultur og musikk er limet i livene våre

Christian Torset (SV) skriver i en e-post til VOL at han mener fylket har gjort en god jobb, selv om det er komplisert å balansere et kraftig synkende antall elever med reduserte budsjetter.

– Jeg er svært glad for at klassen blir startet. Det er helt åpenbart at dette betyr mye for kultursektoren i Vesterålen og nordre Nordland, rekruttering til musikklivet, og for at kulturen skal ta seg opp etter pandemien, skriver Torset, som er fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland.

Torset har merket seg engasjementet og diskusjonene i saken, og sier det har vært ekstra mye politisk diskusjon om denne saken. Etter at han uttalte seg om saken til VOL onsdag, kom det kritikk mot ham på Facebook.

– Mens diskusjonene foregår er det vanskelig å kommentere så mye, og da skjønner jeg godt at folk blir ekstra engasjerte. Det syns jeg er en god ting, selv om det ikke alltid er så saklig, alt som kommer, skriver han til VOL.

– For meg som Sortlandsgutt er det helt åpenbart at musikklinja har vært en katalysator for enorm kreativitet og kunstnerisk utfoldelse. Den legger grunnlaget for både profesjonelle musikere som bringer oss sammen i sterke opplevelser, og for kulturarbeidere på ulike nivå, alt fra musikklinjelærere til dirigenter og han som jobber med noe helt annet, men som spiller gitar i et band i helgene.

– Kultur og musikk er limet i livene våre, derfor er det en seier for kulturen når vi linja blir opprettholdt, kommenterer SV-politikeren fra Sortland.

– Kan også utvises skjønn

– Etter gode samtaler med styreleder i Bodø 2024, Aili Keskitalo, har jeg kommet frem til at vi starter opp musikklinjen også til høsten, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide (Ap), ifølge pressemeldinga fra fylket.

Bodø blir europeisk kulturhovedstad i 2024, noe som også skal få ringvirkninger i andre deler av fylket, deriblant Vesterålen.

– Vi følger naturligvis de grensene som fylkestinget setter. Men det kanogså utvises skjønn. Selv om det er færre elever enn det nedre tallet skal være for musikklinja på Sortland, velger jeg å gjøre et unntak denne gangen, sier Dahlseng Eide, ifølge pressemeldinga.

Ifølge fylkesråden har 7.777 elever søkt om skoleplass i Nordland til høsten, mens det for 15 år siden var over 10.000 elever. Eide peker på at det er viktig at tilbudene i den videregående skolen treffer behovene i arbeidslivet og næringslivet i fylket.