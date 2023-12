En rapport fra Medietilsynet konkluderer med at Norge fortsatt har et mangfoldig medielandskap. De frykter likevel at mangfoldet på sikt kan bli utfordret.

– Rapporten konkluderer med at Norge fortsatt har et sterkt avsendermangfold med mange redaktørstyrte journalistiske medier, både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Det sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding. Rapporten tar for seg mangfoldet i det norske medielandskapet anno 2022 fra et avsenderperspektiv.

– Vi lever i en urolig tid der den teknologiske utviklingen gjør at det blir stadig enklere å spre desinformasjon. Derfor er et mangfold av redaktørstyrte medier viktigere enn noen gang, sier Velsand.

Viktig med alternativer

Medietilsynet skriver at allmennkringkasterne, mediekonsernene og mindre uavhengige aktører bidrar til avsendermangfoldet.

– Det har verdi at mediemarkedet består av flere eiere med ulike formål og finansieringsgrunnlag, og at det finnes alternativer til de største mediene nasjonalt, heter det i rapporten.

I rapporten heter det også at markedsandelene til de tre største eierne Amedia, Schibsted og Polaris flater ut etter en lang periode med vekst. Til sammen kontrollerer de tre konsernene 73,4 prosent av det totale avisopplaget i 2022.