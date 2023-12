En av fire spurte foreldre i en undersøkelse sier de eller noen i familien har gått sulten til sengs, sløyfet måltider eller spist mindre på grunn av dårlig råd.

Tallene fra Opinion-undersøkelsen, som er gjort nå i desember, viser ifølge Røde Kors at det ikke bare er mennesker i typiske lavinntektsgrupper som ikke får endene til å møtes.

– Dette er dypt urovekkende tall som ikke hører hjemme i Norge i 2023. Dette betyr at vi alle kjenner noen som sliter nå, og at dyrtiden allerede har satt dype spor, sier generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors.

I undersøkelsen der et representativt utvalg på 1005 personer har svart på spørsmål, sier mer enn to av ti at de har spist mindre, sløyfet måltider og/eller gått sultne til sengs på grunn av den høye prisveksten, ifølge Røde Kors.

For foreldre som har barn som bor hjemme, har mer enn én av fire oppgitt det samme.

– Vi ser en tydelig forverring av levekår for mange i Norge det siste året. De økonomiske forskjellene øker, og vi får stadig flere forespørsler om ren humanitær hjelp her hjemme i Norge, sier Bergh.