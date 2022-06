Fredag sto Magnus Stensaker (32) innelåst på do med frykt for å dø. Mens dramaet utspilte seg utenfor, sendte han tekstmeldinger til moren.

«Mamma, vi vet ikke hvor. Men vi er sperret inne på do»

«Det er skyting.»

Magnus gjemmer seg på doen på Elsker – en kjent bar for skeive som ligger rundt hjørnet fra London Pub. Der sender han meldinger til moren:

«KOMPISEN MIN SÅ EN BLI SKUTT I HODET»: Dramatiske meldingsutvekslinger mellom Magnus på doen på Elsker, og mor Heidi. Foto: Privat

Samboerparet var egentlig på vei ut fra Elsker rundt klokken 01.15, men vakten stengte døren:

– Han sa: Løp! Dere må komme dere i sikkerhet, forteller Stensaker.

«VET INGENTING»: Magnus og Simen sto inne redde og uvitende inne på do i det de selv beskriver som en evighet. I realiteten var det 20 minutter. Foto: Privat

– Jeg trodde jeg skulle dø, sier han til VG.

Stensaker forklarer at selve badet hadde en slags åpen dør, og at de til sammen var omtrent tolv personer der inne. På doen hvor døren kunne lukkes, var det derimot plass til langt færre:

– Jeg og samboeren min ble «valgt» fordi vi har barn på 4 og 9 år.

«Evacuate»

Tidligere på fredagen var Stensaker og Schjølberg i Pride Park i Oslo. De hadde reist fra Vesterålen for å feire kjærligheten. Denne kvelden danset de til Cascada, som sang «Evacuate the Dancefloor». Akkurat det måtte de gjøre to timer senere.

Nå i ettertid vet de at det var barene London Pub og Per på hjørnet det ble avfyrt skudd mot.

Men på tidspunktet da tekstmeldingene ble sendt, visste ikke samboerparet om de kom til å overleve, hvor gjerningsmannen var eller hvor mange som var skutt.

Inne på doen sjekket Stensaker VG hvert sekund for å få informasjon om hva som har skjedd – og om når det er trygt å forlate doen.

SKAL ALDRI SLUTTE Å KJEMPE: På sin Instagram-konto @magnus.stensaker, skriver han at terroren aldri skal få vinne. Foto: Privat

Ifølge Stensaker sto det også tre overlevende fra Utøya sammen med dem. Stensaker selv fløy gjennom et butikkvindu da bomben sprang i regjeringskvartalet 22. juli 2011.

Han forteller at flere fryktet at terroristen var tilbake. Selv forklarer han helgens opplevelse var langt verre enn den han hadde for 11 år siden:

– 22. juli kom jeg meg unna, jeg kunne løpe vekk fra bomben. Sperret inne på do hadde vi vært sjanseløse, slik som ungdommene var på Utøya. Det blir aldri det samme å skulle dra på Elsker, eller et annet utested, igjen.

– Simen og jeg sa til hverandre at dersom vi dør, skal vi begraves sammen i Vesterålen, slik at barna våre er nær graven.

BLOMSTERHAV: Ved åstedet i Oslo sentrum har mange lagt ned blomster etter skytingen natt til lørdag. Magnus er en av dem. Foto: Privat

Etter omtrent 20 minutter inne på det klaustrofobiske toalettet skjønner de at gjerningsmannen er tatt, og de flytter seg til kjelleren. De var trygge.

– For noen helter vaktene og andre sivile som la gjerningsmannen i bakken, er. De har potensielt reddet både livene våre, og mange andres, sier Magnus.

Les mer om heltene som stoppet gjerningsmannen HER

Det var planlagt en pride-markering i Oslo mandag kveld, men Oslo-politiet frarådet at folk samles i sentrum fordi de ikke kan garantere for sikkerheten deres.

Magnus og Simen valgte å dra likevel:

– Frykten for å være åpent homofil har eskalert etter helgens hendelser. Jeg var redd og ville egentlig ikke. I ettertid er jeg glad for at samboeren min dro meg med. For en enorm kjærlighet jeg følte på nede på Rådhusplassen, sier Magnus.

AVLYST: Magnus og Simen hadde gledet seg til Pride-feiringen i Oslo i lang tid. For tredje år på rad måtte arrangementet isteden avlyses. Foto: Privat

Tirsdag morgen reiste samboerparet tilbake til familien i Vesterålen:

– Jeg har aldri gledet meg så mye til å gi barna mine en klem, avslutter Magnus.

Det er 42-åringen Zaniar Matapour som er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter at han åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub, som er populært blant skeive.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer skytingen i Oslo som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

Du kan lese mer om hendelsesforløpet her.