– Det har vært en tung måned for trafikksikkerheten, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Hun peker på at tallene for april alene tilsvarer summen av omkomne de første tre månedene i år, og at dette er en utvikling de ikke ønsker.

– Det er ulike grunner til de mange dødsulykkene, og vi oppfordrer alle trafikanter til å være oppmerksomme og følge trafikkreglene framover våren slik at vi sammen kan snu den negative utviklingen, sier hun.

Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av dødsulykkene viser at 25 personer har mistet livet på norske veier hittil i år. Dette er elleve flere enn tilsvarende periode i fjor.

Det har hittil i år omkommet flest personer i Rogaland (7), etterfulgt av Innlandet (5), Viken (5), Nordland (3), Oslo (2), Vestfold og Telemark (1), Agder (1) og Trøndelag (1). I Vestland, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark har ingen omkommet i trafikken så langt i år.