Flere Telenorkunder i Øksnes har torsdag opplevd manglende mobildekning, erfarer VOL.

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, bekrefter til VOL at de har en feil i mobilnettet på Stø i Øksnes, og at kunder har vært uten dekning hele torsdagen.

– Stø er nede på grunn av en feil på en radiolinje fra Andøysiden.

Amundsen forteller at det er Forsvaret som eier infrastrukturen på Andøysiden og at de derfor er nødt til å ha kontakt med dem for å kunne finne ut om det er kraftproblemer, slik det ser ut som.

– Den blir fulgt opp nede i linjen på dagtid i morgen. Akkurat nå kan jeg ikke annet enn bekrefte at den har vært nede i hele dag på grunn av et linjeproblem.

Amundsen sier problemene kun rammer kunder på Stø-siden og at det ikke er problemer for kundene på Andøysiden.

– Feilen ligger på Stø, men de får sambandet sitt via luft fra Andøysiden. Det er kun basestasjonen på Stø som er ute.