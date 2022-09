Avisa Nordland viser til flere kilder for utnevnelsen fredag.

Det er Marte Mjøs Persen (Ap) som er arbeids- og inkluderingsminister. Hun har i tillegg tre partikolleger som statssekretærer i departementet.

Norvoll har vært fylkesrådsleder siden 2013. Han har lang fartstid i Arbeiderpartiet. I 1989 var han med på å stifte et AUF-lag i Andøy.

I 1993 ble han valgt inn i Stortinget. Han var da 21 år og ble med det en av de yngste stortingsrepresentantene noensinne. Han satt i to perioder i Stortinget. Fra 2001 til 2005 var han 1. vararepresentant til Stortinget.

At Norvoll blir statssekretær, gjør at det må velges en ny fylkesrådsleder i Nordland. Det er per nå ikke avklart hvem det blir.

Norvoll var nylig i Andøy for å åpne den nye dronefaglinja ved Andøy videregående skole. Når han nå går inn i regjeringen, er det trolig første gang Arbeiderpartiet tar med en andværing i en av sine regjeringer.