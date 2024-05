12. april fikk Helse Nord RHF overlevert evalueringsrapporten fra ekspertgruppen som har vurdert etableringen av PCI-tilbudet i Nordlandsykehuset.

Etter overleveringen ble de fire sykehusforetakene i regionen invitert til å komme med kommentarer til rapporten, og gi tilbakemelding om det var faktaopplysninger som eventuelt burde korrigeres.

– Vi har nå bedt ekspertgruppen vurdere disse innspillene, og i hvilken grad det får betydning for deres konklusjoner. Vi trenger litt mer tid for å kunne ferdigstille en sak for styret, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Marit Lind, på Helse Nords egne hjemmesider.

Det betyr at saken vil bli fremmet til behandling i styremøtet i Helse Nord 19. juni, og ikke 29. mai som opprinnelig planlagt.