Regjeringen vil etablere en ny ordning for kompensasjon i kommuner der reindrift og natur berøres av vindkraftutbygging.

Forslaget er å sette av 0,1 øre per kWh til reindriften og 0,1 øre per kWh til natur- og friluftslivsformål i kommuner der vindkraftverk har negative konsekvenser for reindriften.