En historisk konstellasjon på Stortinget krever utredning av forbud mot utvinning av kryptovaluta i Norge. Fra venstre: Sofie Marhaug (Rødt), Irene Ojala (Pasientfokus), Lars Haltbrekken (SV), Terje Halleland (Frp), Une Bastholm (MDG), Nikolai Astrup (H) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB

Et bredt flertall i Stortinget er enige tiltak for å stanse kryptoutvinning i Norge. I første omgang skal et forbud utredes.

– Vi kan ikke sløse bort verdifull norsk vannkraft på kryptovaluta. Vi må bruke den kraften på utslippskutt og arbeidsplasser innenfor grønn energi, sier SVs Lars Haltbrekken til NTB.

Sammen med en uvanlig konstellasjon i Stortinget, er han med på et flertall som tvinger regjeringen til å utrede et utvinningsforbud av kryptovaluta innen statsbudsjettet i høst.

– For Høyre sitter det langt inne å forby en enkeltnæring, men i dette tilfellet mener vi det er nødvendig å utrede et forbud. Kryptoutvinning er ekstremt kraftkrevende, og vi styrer mot et kraftunderskudd. Vi har behov for kraften til andre formål, sier Høyres Nikolai Astrup.

Historisk samarbeid

Med på det felles forslaget er både SV, Høyre, Frp, MDG, Rødt, KrF og Pasientfokus. Sammen har de akkurat flertall med én representant.

– Akkurat denne konstellasjonen er vel historisk, sier Astrup og ler.

Pasientfokus' ene stortingsrepresentant, Irene Ojala, bekrefter at de samme partiene aldri har funnet sammen i et flertall før. Hun sier at for Pasientfokus er det viktig å ta vare på naturen.

– Det svært arealkrevende å bygge datasentre for kryptovalutautvinning. Det gjør det også dyrt for befolkningen med mye høyere strømregninger, sier Ojala.

MDGs Une Bastholm vil heller ikke ofre naturen for datasentre som utvinner kryptovaluta.

– Denne typen energisløsing betyr mer ødelagt natur, dårligere energisikkerhet og økte klimagassutslipp, sier hun.

Ap og Sp: – Vi skal få slutt på kryptoutvinning

Nå bekrefter også regjeringspartiene Senterpartiet og Arbeiderpartiet at de vil stemme for forslaget, som uansett ville fått flertall.

– Vi skal få slutt på kryptoutvinning i Norge. Det er vårt mål. Vi er glad i at det er mange som er interessert i det samme, sier Arbeiderpartiets Sigurd Kvammen Rafaelsen til NTB.

Han påpeker at regjeringen allerede har innført en registreringsplikt for datasentre som utvinner krypto. Samtidig kan det være utfordringer med et forbud på grunn av EØS-avtalen.

– Vi vet ikke om et forbud vil være veien å gå, derfor må vi i tillegg også utrede alternativer. Det kan for eksempel være elavgift som settes så høyt for kryptoutvinning at det blir ugunstig, sier han.

Senterpartiets Gro-Anita Mykjåland sier at de opplever at motstanden mot kryptautvinning begynner å vokse ute i kommunene.

– Vi vet at det frem mot 2030-2040 vil bli kamp om kraften. Da handler det for oss på nasjonalt nivå å sørge for at det er verdiskapning i det vi bruker kraft på, sier hun.

Energikrevende

Rødts Sofie Marhaug mener at regjeringens nye registreringsplikt ikke er nok for å få bukt med utvinngen, og at det derfor å utrede forbud.

– Regjeringen lanserte at de ville ha en oversikt over hva datasentrene holder på med, som om det var et forbud. Det er det jo ikke. Da er vi nødt å be om å få utrede et skikkelig forbud mot kryptovalutautvinning, sier Marhaug.

Utvinning av kryptovaluta skjer gjennom såkalt «mining», ofte i store datasentre som bruker mye energi. I fjor skrev Dagsavisen at kryptofabrikkenes strømforbruk i Nord-Norge alene, tilsvarer nesten hele strømårsforbruket for regionen Lofoten.

Knapphet

KrFs Kjell Ingolf Ropstad peker på at vi er på vei mot knapphet på kraft.

– Da må man prioritere. Hvis man skal prioritere noe, så er det helt klart for KrF at kryptovaluta står for veldig lite verdiskapning i Norge. Kanskje tvert imot, sier han til NTB.

Frps Terje Halleland stemmer i:

– Det er knapphet på kraft som gjør at vi kommer i denne situasjonen. Vi har alltid hatt en innstilling til at de som ønsker kraft i Norge, skal få tilbud om kraft. Når vi nå er i denne situasjonen, ønsker vi en utredning av om det er mulig å holde kryptovaluta utenom, sier Halleland.