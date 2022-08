– Det er ikke bare et sparetiltak, det er forutsetning for fortsatt drift egentlig. Lønnsomheten ligger under vann i sør med de prisene vi har nå, sier daglig leder Kjetil Hove Pettersen i Kryptovault til Teknisk Ukeblad (TU).

Kryptovault er i forhandlinger med å si opp leieavtalen for byggene i Sør-Norge. I løpet av sommeren har de startet opp et nytt datasenter på Stokmarknes i Hadsel kommune i Vesterålen.

Der er strømprisene stikk motsatt av den i sør. Tirsdag vil maksprisen for strøm ligge på 0,017 kroner per kilowattime (kWh) i Nord-Norge, mens den er 4,4 kroner per kilowattime i Sørvest-Norge.

Hvor mye Kryptovault sparer på å flytte er noe usikkert, da selskapet stadig bygger ut kapasiteten i nord. Selskapet oppgir at de kommer til å bruke cirka 87 GWh i år.

Med en snittpris hittil i år på 1,58 kroner per kilowattime på Østlandet, vil besparelsen kunne utgjøre omtrent 125 millioner kroner i år, ifølge et anslag TU har gjort.