Pengene går til innsamlingsaksjoner som skal bidra til å sikre at media og journalistene som er i krigssonen kan fortsette å gi nyheter og rapporter til de ukrainske innbyggerne og resten av verden.

Initiativtakerne til aksjonene er blant annet Mediebedriftenes Landsforening

– Russlands invasjon av Ukraina har kostet mange mennesker livet. Hundretusener er på flukt og krigen skaper stor usikkerhet i Europa. Massiv desinformasjon fra Russland gjør at kritisk og uavhengig journalistikk er viktigere enn noen gang. Derfor ønsker vi å støtte journalister i krigssonen og gir 500.000 kr på deling til WAN-IFRA og the Cazeta Wyborcza Fundation, sier Per Axel Koch, konsernsjef i Polaris Media.

Stampen Media, Polaris Medias virksomhet i Sverige, har valgt å donere 500.000 kroner til Redd Barnas arbeid i Ukraina.

– Alle barn i Ukraina er i umiddelbar fare når volden eskalerer. Redd Barna er på plass for å gi hjelp under de grusomme forholdene som råder. Vi vil bidra til å støtte denne livsviktige innsatsen, sier Johan Hansson, konsernsjef i Stampen Media.