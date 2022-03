– Elena, Karlise og Gabriel imponerer meg. Ingen tidligere annonsegjeng hos oss har jobbet så selvstendig, sier festivalsjef i Rock Mot Rus (RMR), Kristi Krey, i en pressemelding.

Salssummen viser at det ikke er alle unge som har hatt lite å gjøre de siste to årene som har gått siden starten på pandemien. Krey påpeker at de tre annonseselgerne kun er drøye 10.000 kroner fra å ha solgt for en kvart million kroner.

– Det er ikke til å tro, men så har de også stått på. De har brukt hele vinterferien og flere dager etter skoletid på salget. Denne uka har de tre også vært på skolebesøk for å fortelle om festivalen. Jeg er både rørt og stolt over den gjengen vi har i årets festivalstyre, sier Krey.

Karlise Ridderseth, Gabriel Alsos Lillejord og Elena Blix jobber for Rock Mot Rus. Her står de utenfor Andenes der Tungtvann, RSP og Thomax og Honningbarna topper plakten når den 40. utgaven av Rock Mot Rus går av stabelen 8. og 9. april. Foto: Svein Spjelkavik

Alle de tre ungdommene skal denne uken til K. Nordahl på Sortland for å pakke festivalaviser.

Festivalsjefen sier at de er veldig takknemlige overfor det lokale næringslivet og RMR sine støttespillere i regionen.

– Mange av bedriftene og organisasjonene som annonserer i avisen vår har gått gjennom tøffe tider, men stiller likevel opp for ungdommene. Det betyr mye. Og vi skal huske på at de samme annonsørene bruker tilsvarende beløp på støtte til Teaterklubben, og lokale idrettslag og korps, sier hun.

– Restart

Støtten er ekstra viktig i år for Rock Mot Rus.

– Det har gått tre år siden sist vi hadde festival slik vi er blitt vant med den. Årets utgave blir en restart. Det tar tid for klubbene som kommer utenfra å organisere bussturer. Det betyr at vi allerede nå vet at det kommer færre deltagere utenfra. Derfor er støtten vi får fra lokalmiljøet og nabokommunen viktigere enn noensinne. Vi håper mange i Andøy og Vesterålen planlegger et festivalbesøk palmehelga, sier Kristin Krey.

Festivalsjefen håper mange i Andøy og Vesterålen planlegger festivalbesøk i palmehelga, og frister med band som Tungtvann, Honningbarna og Cultmember. I tillegg kommer bandene som skal være med i mønstringen i den 40. utgaven av Rock mot rus.

Hun frister med blant andre Tungtvann, RSP og Thomax, Honnningbarna, Cultmember og fjorårets vinnere i bandet Homo. Disse pluss deltakerband i mønstring skal skape festivalstemning i Andenes idrettshall i den 40. utgaven av Rock mot rus.