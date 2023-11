Fiskeselskapet Forrøy AS, som holder til på Bleik i Andøy, gjør en fisjon - altså deler opp selskapet i nye selskap.

Selskapet deles ifølge Brønnøysundregistrene inn i et nytt selskap ved samme navn, Forrøy AS, og selskapet Mats-Erik AS.

Begge selskapene skal drive med fiske og fangst videre.

Odd Magne Kristiansen er daglig leder og styreleder i både Forrøy AS og Mats-Erik AS.