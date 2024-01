Andøyfondet får tilført 20 millioner kroner som skal gå til The Whale.

Andøy kommune har bevilget totalt 90 millioner kroner til The Whale. 75 millioner kroner av dette skal hentes fra Andøyfondet.

I tillegg skal regjeringen bidra med 75 millioner kroner. Vedtaket i statsbudsjettet slår fast at 20 millioner av beløpet skal bevilges i 2024, og Kommunal- og distriktsdepartementet skriver i et brev til Andøy kommune at pengene utbetales i januar.

Andøyfondet er i utgangspunktet på 250 millioner kroner. Andøy kommune har foreløpig fått 100 millioner kroner av dette.