Etter åtte år i VOLs tjeneste, har Eliassen valgt å starte et nytt kapittel i sin karriere, som nyhetsredaktør i Våganavisa.

– Jeg føler jeg har gått gradene her i VOL og gjort mitt. Det har vært knappe åtte givende og lærerike, men til tider også krevende år. Nå mener jeg tiden er moden for å overlate roret til noen andre, sier han om avgjørelsen.

Nyopprettet stilling

Nyhetsredaktør i Våganavisa er en nyopprettet stilling, som han vil tiltre en gang i løpet av våren. Eliassen takket ja til jobben fordi han ønsker å være med å bygge opp et produkt som foreløpig er i en digital startfase.

– I tillegg til å ha ansvaret for nyhetsdekningen, vil min primære oppgave være å utvikle og løfte avisa digitalt. Der vil kunnskapen og erfaringen min fra VOL være gull verdt, sier han om utfordringene som venter.

Samtidig har han tanker om å utvide samarbeidet mellom avisene i konsernet, som blant annet har gitt gode resultater under dekningen av årets VM i Skreifiske sist helg.

Ansvarlig redaktør og daglig leder i Våganavisa, Anders Kristoffersen tror Eliassens lange og brede erfaring vil bety et løft for avisa, og spesielt på nett. Foto: Innsendt

– Vil løfte produktet

Ansvarlig redaktør og daglig leder i Våganavisa, Anders Kristoffersen, tror Eliassen vil bety mye for den videre utviklingen av Våganavisa, og spesielt på nett.

– Vi er veldig glade for å ha fått Vidar Eliassen til Våganavisa, med sin lange og brede erfaring. Det er snart fire år siden vi fikk nettavis, og er fremdeles i en fase der vi skal utvikle og satse mer på nett. Eliassen har vært med på å bygge opp VOL.no, og som nyhetsredaktør vil han være med på å løfte Våganavisa som produkt, sier Kristoffersen i en kommentar.

Godt utgangspunkt

Det er fremdeles ikke avgjort hvem som skal bli ny fast redaktør i VOL, men Eliassen har tro på at vedkommende til slutt sitter i sjefsstolen vil ha et godt utgangspunkt.

– VOL er på en meget god plass både markedsmessig og redaksjonelt, og det er et godt utgangspunkt for en ny redaktør, som jeg håper og tror vil løfte produktet og gjøre VOL til en enda bedre avis. Selv om jeg slutter, har de ansatte i VOL en kontinuitet på ledersiden, gitt at Stina Gustavsen ble ansatt som fast daglig leder, sier Vidar Eliassen.

Fortsetter prosessen med redaktør

I forbindelse med at Gustavsen ble fast ansatt som daglig leder, har styret vedtatt at bedriften går fra en-leder-modell til to-ledermoddelen, som innebærer at ansvarlig redaktør og daglig leder er to separate stillinger.

– Vi har en prosess hvor vi arbeider videre med sikte på å lande en fast ansettelse av redaktørstillingen, uttalte styreleder i VOL, Harald Rise, tidligere i uka.