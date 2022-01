Som følge av nasjonale endringer for smittesporing og at koronasmittede får milde symptomer, endrer Hadsel kommune nå oppfølgingen sin av smittede.

Det melder kommunen i en pressemelding fredag ettermiddag.

Ifølge pressemeldingen vil ikke pasienter lenger bli oppring av kommunens smittesporingsteam, men de smittede skal ha lav terskel for å ta kontakt med legekontor, legevakt eller akutt hjelp hvis det er nødvendig.

Hittil denne uken er det registrert 146 koronasmittede i Hadsel. Disse har, ifølge pressemeldingen, selv registrert positiv selvtest eller kontaktet koronatelefonen.

Inntil nylig ble alle som registrerte seg som smittet oppringt av kommunens smittesporingsteam.

– Fordi de nasjonale retningslinjene for smittesporing er endret og fordi mange har milde sykdomsforløp, er ikke det lenger den beste måten å prioritere ressursene våre på, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

– Lav terskel

Når du registrerer en positiv test, får du en sms med utfyllende informasjon om hva du skal gjøre når det gjelder isolasjon og nærkontakter og dersom du blir så syk at du trenger helsehjelp.

– Pasienter, og spesielt såkalte «risikopasienter» som har underliggende sykdommer eller andre risikofaktorer som gjør at de er mer utsatt for alvorlig sykdom, skal ha lav terskel for å ta kontakt med legekontor, legevakt eller akutt hjelp når det er nødvendig, sier Bleidvin i pressemeldingen.

Det er også mulig å kontakte kommunens koronatelefon dersom innbyggere har spørsmål, men kommunen opplyser at når det er svært mange som kontakter koronatelefonen kan det gi lang ventetid for å komme gjennom.