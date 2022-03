Dette står å lese i en pressemelding fra Sunnhordland.

Sunnhordland er lokalavisa for Stord, Fitjar, Bømlo, Tysnes og Kvinnherad, der hovedkontoret er å finne på førstnevnte sted.

Holm startet sin journalistiske karriere i Bladet Vesterålen. Hun har vært ansatt i Bergens Tidende i 25 år. I tillegg har hun vært medgründer og redaktør i næringslivsnettstedet Sysla. I dag er Holm reportasjeleder for næringslivsavdelingen i Bergens Tidende. Hun har til sammen 13 års erfaring som redaksjonell leder.

– Selv om jeg trives veldig godt i Bergens Tidende, er dette en ny utforring som jeg ikke kunne si nei til, sier hun.

Sortlendingen, som bor i Bergen med mann og barn, ser nå frem til å starte i stillingen. Den nytilsatte redaktøren skal helgependle fra Bergen til Stord. Tiltredelsen blir først etter påske.

– Jeg brenner for journalistikken, og synes Sunnhordland er en utrolig spennende region. Jeg gleder mg til å utvikle Sunnhordland videre, sammen alle tilsette, sier hun i pressemeldingen.

Styreleder i Sunnhordland, Henning Johansen, er svært tilfreds med at de fikk Holm på «kroken». Han mener at Holm er en redaktør med solid ledererfaring, dyp forståelse for bransjens utfordringer og mediehusets rolle i lokalsamfunnet.

– Hun har også solid journalistfaglig kompetanse og blir beskrevet som en leder som er flink til å bygge lag og folk, sier han blant annet i pressemeldingen.