Det skriver de i en pressemelding fredag ettermiddag.

Da tidligere administrerende direktør Odd Roger Enoksen i oktober ble utnevnt til forsvarsminister, steppet daværende Chief Operating Officer (COO) i Andøy, Ketil Olsen, på kort varsel inn i rollen som konstituert administrerende direktør.

Topplederstillingen ble lyst ut, og etter en grundig prosess har styret nå besluttet å ansette Olsen permanent i stillingen.

– Vi er veldig glade for å kunne meddele at Ketil Olsen har takket ja til å fortsette ved roret i Andøya Space på permanent basis, sier Rasmus Sunde, styreleder i konsernet, i pressemeldingen, og fortsetter:

– Vi har gjennomført en strukturert og omfattende prosess hvor også flere eksterne søkere har blitt vurdert, men konkluderte med at Olsen er den beste kandidaten.

– Kreves solide evner

Han trekker frem Olsens tidligere ledererfaringer, både nasjonalt og internasjonalt, samt kjennskap til Andøya Space, som begrunnelse på hvorfor valget falt på akkurat ham.

Sunde sier at Olsen er en erfaren toppleder og at han kan vise til gode resultater, både i tidligere stillinger og fra sin tid i Andøya Space.

– Det kreves solide evner til kommunikasjon, samarbeid og evne til å holde hodet kaldt under press når vi nå som en av de første i Europa skal etablere en oppskytingsbase for små satellitter samt videreutvikle våre andre forretningsområder. Vi er trygge på at Ketil har de egenskaper som skal til for å møte selskapets utfordringer og at han sammen med resten av organisasjonen vil levere de resultatene styret forventer.