Det melder Opplæringskontoret i Vesterålen i en pressemelding tirsdag kveld.

Ifølge pressemeldingen er det stor begeistring blant salongene som venter nye lærlinger til høsten.

– Det er så viktig å bevare frisørfaget, som er det koseligste og mest fleksible yrket som fins, sier Maria Råberg fra Studio 1.

Frisørene mener det var et stort tap for Vesterålen da det i 2019 ble besluttet å legge ned frisørlinja på Melbu. Siden den gang har de lurt på hvor det blir av frisørene når de ikke kan ta utdannelsen sin hjemme.

– Alt for mange yrker forsvinner når de legger ned i distriktene på den måten. Hvis de unge må reise vekk for å ta utdannelse, kommer de ikke tilbake med det første. Talentene drar dit tilbudene er, og derfor er det essensielt at vi kan tilby dem noe her i Vesterålen, sier Ahmad Anwar Mohammadi ved Kunstklipp på Sortland.

Rett fra ungdomsskolen til lærling

Nå som Vesterålen igjen har et tilbud til lærlinger, vil de kunne starte rett fra ungdomsskolen på en 4-årig frisørutdannelse. Fagene de tar er samlingsbaserte ved Hadsel VGS, mens hovedvekten av utdanningen vil foregå med praktisk opplæring i salong. Det mener Lise Finden hos Uniklipp på mange måter er en fordel.

– På denne måten kommer de seg raskere frem i karrieren. Lærlingene får praktisk erfaring fra salong omtrent fra dag èn. Etter to år vil de derfor kunne få et forsprang fra de som har vært på skolebenken i tilsvarende tid. De vil få frisøryrket i fingrene mye raskere, sier hun.

Samtidig er Finden tydelig på at en viktig faktor for at hun er så komfortabel med valget om å ta inn unge lærlinger er støtten hun får fra Opplæringskontoret i Vesterålen. I pressemeldingen vises det til at det i en hektisk hverdag ikke alltid er gitt at de har tid til overs til all opplæringen som det krever å ha en lærling i salongen.

– Veien er kort til dårlig samvittighet i dette yrket. Derfor betyr det mye å ha Lærlingeskolen i ryggen.

De bistår oss med opplæring og hjelper oss med opplæringsplaner, sier hun.

– Viktig å ha lærlinger

Hilde Katrine Hanssen hos Studio 1 trekker frem det hun elsker mest med jobben sin: at hun får lov å være kreativ i yrket sitt, bli kjent med nye mennesker hver dag, og samtidig få bestemme over sine egnearbeidsdager.

Hanssen gleder seg til å få bidra til å introdusere dette arbeidet til nye frisører:

– Lærlingene utfordrer oss hver dag, og med de på laget blir vi bare enda bedre.

Det er også Finden enig i.

– Det er viktig å ha lærlinger. Vi trenger de unge som kan holde oss i ørene og vise oss litt nytt. Vi kan lære dem å bli dyktige frisører, og til gjengjeld hjelper de oss å holde oss ung til sinns. Det er et samarbeid som alle har godt av, sier hun.

– Kan bo hjemme

Maya Ramme ved Hårtuppan på Stokmarknes blir den første i Hadsel som tar inn lærling igjen.

Veronica Beddari fra Opplæringskontoret i Vesterålen er selv frisør. Hun tror flere frisørsalonger blir med på ordningen. Det fordi de på den måten kan rekruttere på samme måte som før frisørlinjen ble nedlagt.

– I dag har vi tre salonger på Sortland og en i Hadsel. Det geniale med denne ordningen er jo at den er så fleksibel på hvor man vil bo. Om en frisør, for eksempel i Øksnes, tar inn en lærling, så kan lærlingen bo i hjemme under hele praksistiden. Bortsett fra det teoretiske, vil all opplæring foregå i salongen. Det er en stor fordel, forklarer hun.

De første lærlingene tar til saksen allerede fra høsten 2022.