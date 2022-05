På politiets Twitter-konto meldes det nemlig at de i løpet av natten hadde et oppdrag på Rødbrygga på Stokmarknes. Det var snakk om en slåsskamp mellom to personer.

Ifølge meldingen endte ikke slåsskampen med noen personskader, men en mann i 40-årene ble bortvist fra stedet og fikk beskjed om ikke å returnere før søndag morgen.

Politiet opplyser også i meldingen at det er uvisst om det kommer noen anmeldelser i etterkant av hendelsen.