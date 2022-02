Årets Skreikonferanse er flyttet til 31. mars. Nå slipper arrangørene programmet som er samlet under spørsmålet «Skreien – en evig bærebjelke?».

– Når bærekraft er på alles lepper og alles agenda, kan det oppleves lite konkret for mange. På årets skreikonferanse bryter vi temaet ned og aktualiserer det for skreinæringa, i fire bolker, sier prosjektleder Stine Frivåg i Egga Utvikling i en pressemelding.

De fire bolkene handler om Nord-Norge i 2050, nye krav fra investorer, forventninger fra skreikunden og ikke minst: Framtida for kystsamfunnet.

Bodø/Glimt skal inspirere

Skreikonferansen vil se 20 år lengre fram enn FN gjør med sine bærekraftsmål, som varer til 2030. På Myre er spørsmålet hvilke tre av de internasjonale bærekraftsmålene som er viktigst for at skreien skal bygge Nord-Norge også i 2050. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran får denne utfordringa, sammen med blant andre Bodø/Glimt, heter det i meldingen.

– Det siste overrasker kanskje noen, men Bodø/Glimt har de tre siste årene blitt godt synlige med bærekraftssatsinga Action Now. Vi gleder oss veldig til å se etter parallellene mellom fotball og fisk, sier Frivåg.

Premisser for penger

Skreikonferansen knytter også økonomi og bærekraft tett sammen. Både private og offentlige investeringer kommer med stadig strengere krav, ofte knyttet til bærekraft. På Skreikonferansen blir næringa kjent med noen slike viktige premisser, presentert av blant andre konsernsjef Liv B. Ulriksen fra SpareBank 1 Nord-Norge og avdelingsleder Liv Bente Kristoffersen i Innovasjon Norge.

Bygd for å vare

Den siste bolken på årets Skreikonferanse har fått tittelen «Bygd for å vare». Her vil blant andre Erlend Bullvåg, førsteamanuensis ved Nord universitet, innlede om hvordan vi kan bygge og bevare bærekraftige kystsamfunn. Det samme er tema for den politiske debatten som kommer like etter, med blant annet fiskeri- og havministeren i panelet, leser vi i pressemeldingen.

– Særlig dette temaet vil nok lokke lokalbefolkningen i Øksnes og Vesterålen for øvrig. Vi her nord er gode på eksport av fisk, men dessverre er vi også gode på eksport av ungdom. Det trenger vi ikke snakke om som et problem, men heller tenke på hvordan vi bygger attraktive lokalsamfunn som unge ønsker å vende tilbake til og som lokker andre til å flytte hit, sier Frivåg.

Hun understreker at arrangørene bak Skreikonferansen håper flere enn de som jobber i torskenæringa blir med på disse viktige diskusjonene for Vesterålen og landsdelen.

Nitime-stemning

Tøffe spørsmål om viktige tema til tross; arrangørene av årets Skreikonferanse lover god stemning. Det skal årets konferansier sørge for.

– Knut Folkestad får fri fra Nitimen i NRK denne dagen og tar turen fra Bodø til Myre, og den gode humoren og de treffende replikkene tar han med seg, avslutter Frivåg pressemeldingen.