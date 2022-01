Det melder politiet i en pressemelding mandag ettermiddag.

De skriver at politiet dagen etter, mandag 24. januar, pågrep ytterligere en mann, som er siktet for befatning med saken.

Mennene er bosatt i Vesterålen, er i 40-årene, og er kjent for politiet fra tidligere. De er nå løslatt og saken er fortsatt under etterforskning.

– Vi er veldig fornøyde med å ha gjort dette beslaget. Det betyr at vi med all sannsynlighet har fått fjernet en stor mengde narkotika som trolig var myntet på markedet i Vesterålen, sier Per Erik Kalland Hagen, leder for politiet i Lofoten og Vesterålen, i pressemeldingen.