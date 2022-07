Norwegian og Widerøe skal utvide samarbeidet sitt for å gjøre det lettere å reise for passasjerene.

I en pressemelding tirsdag morgen, kommer det frem at Norwegian og Widerøe vil utvikle samarbeidet sitt.

Det tettere samarbeidet vil gjøre det lettere for passasjerene, da mange er avhengig av både Norwegian og Widerøe for å komme seg helt frem til reisemålet. Nå vil de kunne bestille hele reisen på en gang, til tross for at den blir gjennom to ulike selskaper.

– Jeg er svært tilfreds med denne avtalen vi i dag har inngått med Widerøe. Vårt mål er at samarbeidet skal bli til beste for begge selskapers passasjerer, men også for våre ansatte, sier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian i pressemeldingen.

Samarbeidet vil omfatte blant annet billettsamarbeid på hele rutenettet, og partene tror at kombinasjonen av Widerøe’s ruter i Nord-Norge og Norwegians i utland, vil skape mange nye reisemuligheter for passasjerene.

– Dette er en gledens dag for Widerøe og for alle våre passasjerer som er helt avhengig av å fly for å bo og leve i Norge, sier konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe i samme pressemelding.