Ifølge det live-oppdaterte kartet til Meteorologisk institutt, har lynene slått ned over Hadsel og Sortland ganske heftig søndag kveld. I løpet av den siste timen har det slått ned snart 200 ganger, viser kartet.

– Generelt kan man si at lyn-utladningen tar minste motstand vei mot jord. Treffer den metalliske ledere, vil den følge den, forklarer Oddgeir Rokseth i SINTEF.

– Dette kan for eksempel være strømledninger inn til hus. Ledninger ført i luft er spesielt eksponert; da føres ladningen inn i huset via installasjonen. Men i byer hvor de fleste hus har strømtilførselen ført inn i huset via kabel gravd ned i bakken, er risikoen mindre.

Han legger til at man bør holde seg unna metalliske føringer i huset – som strømledninger og vannledninger, og utendørs bør man passe seg for strømførende gjerder.

Strømstans

Flere tusen husstander i fire kommuner, deriblant Bodø, mistet strømmen onsdag kveld. Bakgrunnen er et lynnedslag.

Strømbruddet rammet store deler av Salten omkring klokka 20.35 søndag, skriver Avisa Nordland.

Det tok ikke mer enn et kvarter før strømmen begynte å komme tilbake til folk, men nødetatene iverksatte tiltak, blant annet for å berge personer som satt fast i en heis.

Grunnen til strømbruddet var et stort lynnedslag i Nordvika. Bodø, samt Fauske, Saltdal og Beiarn, som til sammen har nærmere 65 000 innbyggere, ble rammet av strømbruddet, ifølge NTB.

Fakta om lyn