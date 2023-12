Sortland frivillighetssentral melder at de til slutt endte opp med å dele ut 220 julematesker i år.

De retter en takk til alle som har vært med å redde jula for mange, og skriver at de har fått gode tilbakemeldinger.

– Vi har sett mange glade ansikter. I år med dårlig økonomi for mange var vi litt spente på om vi klarte å få inn midler nok for at alle som søkte skulle få denne gaven, skriver frivillighetssentralen på sin egen Facebook-side, og legger til:

– Responsen har vært helt utrulig - privatpersoner, organisasjoner og næringslivet har vært på banen med å gi bidrag på ulik vis. I tillegg har vi fått masse julegaver slik at det ble nok til alle.

Frivillighetssentralen samarbeider om prosjektet med Kirkekontoret og Sortland Røde Kors.