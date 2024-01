Fredag kveld klokken 20:30 stod trafikken stille på E10 ved Årboga i Tjeldsund kommune.

Vegtrafikksentralens operatør kunne fortelle at de hadde fått meldinger om kødannelsen ut, men at de ikke visste årsaken og at det var noe de var i ferd med å sjekke.

Også operasjonssentralen til Troms politidistrikt kunne bekrefte at det var stans i trafikken på stedet.

Etter å ha undersøkt nærmere kunne de videre forsikre om at det ikke hadde vært noe trafikkuhell som årsak til stansen.

Like før klokken 21:00 erfarer VOL at trafikken har begynt å gå igjen på stedet.